Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Şenol Güneş'ten sürpriz 11! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kadrosu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kartal, zorlu derbiden 3 puanla ayrılarak zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlılarda, Fenerbahçe müsabakası öncesi ilk 11 büyük ölçüde netleşti. İşte Şenol Güneş'in, Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.03.2023- 13:44
Dev maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah beyazlılar, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak zirveye yaklaşmak istiyor.