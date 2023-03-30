11 ilimizde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Gaziantep büyük hasar görürken iki şehrin büyük takımları ligden çekilme kararı aldı.
Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse ne olacak? İşte olası puan durumu
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan iki takım ligdeb çekilmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, TFF'ye başvuruda bulunacağını ve ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un puanlarının silinmesini talep edeceğini açıkladı. Peki Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse ne olur? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oluşacak puan durumu nedir? İşte detaylar...
TFF, Süper Lig'in 17 takımla devam edeceğini Hatayspor ve Gaziantep FK'nın küme düşürülmeyeceğini ve ligin devam eden zamanında iki takımın tüm maçlarında hükmen mağlup sayılacağını açıklamıştı.