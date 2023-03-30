UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bunun 28. madde 3. bendini yer alan maddeyi ("Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir") örnek göstererek başvurusunu UEFA'ya yapacak.