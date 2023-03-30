Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından TFF, "ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması" kararı almıştı. Beşiktaş, geriye dönük oynanan maçların da yok hükmünde sayılması gerektiğini savunurken, siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "TFF örnekleri incelemeden çok aceleci bir karar aldı" diyen Kocadağ, "Menfaat beklentimiz yok, adaletli bir karar alınsın istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a özel bağlanarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor.

TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor.

"TFF, UEFA TALİMATLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR"

UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor. TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz.

Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Maçın nerede oynandığı fark etmiyorsa deplasmanda maç yapmanın ne anlamı var? Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım.

"EN DOĞRU SONUÇ, BİZİM ÖNERDİĞİMİZ"

Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki herkesin istediğini yapmak mümkün olmaz. Ancak burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç.

Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Kulüplerin çoğunluğu belirli bir yönde karar alırsa TFF buna uymalıdır.

Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yeniden bir yazı yazılmış anladığım kadarıyla. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti.

"KAZANACAKLARININ GARANTİLERİ VAR MI?"

Galatasaray, Hatay deplasmanında son 3 sezondur puan alamamış. Galatasaray'ın orada 3 puan alacağının garantisi var mıydı? Benim puan kaybettiğim yerde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğinin garantisi var mı?