Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş... Tecrübeli teknik adam 5'i Trabzonspor, 1'i Bursaspor, 4'ü Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 10 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - 'Güneş' Kadıköy'de açmıyor! 10 maçta...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in olumsuz bir istatistiği ortaya çıktı. Tecrübeli hoca, Kadıköy'de çıktığı maçları kazanamadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.03.2023- 06:40
Takvim'in derlediği haberde Güneş bu 10 maçta galibiyet yüzü görmedi. 4 maçta berabere kalırken 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş'ın hocası olarak Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.
Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak.