Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş... Tecrübeli teknik adam 5'i Trabzonspor, 1'i Bursaspor, 4'ü Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 10 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu.