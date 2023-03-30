Beşiktaş'ta 3 yıl forma giyen ve son dönemlerde kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlamıştı.
Fatih Karagümrüklü Adem Ljajic'ten Beşiktaş sözleri! "Bana iyi davranılmadı"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve kariyerine Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'te devam eden Adem Ljajic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldığını ve iyi davranılmadığını ifade etti. İşte o sözler...
TRT Spor'a konuşan Sırp yıldız, o dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ljajic'in o sözleri...
"ANLAMSIZ ŞEKİLDE KADRO DIŞI KALDIM"
Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.