"ŞENOL HOCA'YLA RAHATTIM"

Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana saha içinde özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım.