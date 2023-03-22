Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, yarın takımıyla antrenmana çıkacağını açıkladı.

Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, dün doktor randevum için bana izin verdi. Bugün antrenmanlara döneceğim." yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, izni bitmesine rağmen Dele Alli'nin antrenmana katılmadığını belirterek "İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.