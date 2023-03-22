Beşiktaş Teknik Direkötrü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Tayyip Talha Fenerbahçe derbisine yetişir mi bilmiyoruz." diyen deneyimli çalıştırıcı, "İzin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direkötrü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Gedson dişinden ameliyat oldu.

"DELE ALLI'YE ULAŞAMADIK"

Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

"N'KOUDOU GİTMEDİ"

Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız.

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani.

Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız.

Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli.

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani.

Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı! Eleştirdim, suçlamadım. Ne olacağını bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir, bilmiyorum. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı.

"İŞİMİZİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karar uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız.

Zamanında UEFA Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na katıldığımda da söyledim. VAR tartışmaları bitirmek için geliyorsa, yanlış olacağını, tartışmaları bitirmeyeceğini dile getirdim. Bunu yıllar önce söyledim.