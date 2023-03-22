Omar Colley gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'a transfer olmadan önce...

Beşiktaş, ara transfer döneminde Sampdoria'dan Omar Colley'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılarda çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen tecrübeli stoperle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. 30 yaşındaki savunmacının menajeri, Colley ile ilgili transfer itirafında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023- 09:39