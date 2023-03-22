Beşiktaş'ın kış transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
Omar Colley gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'a transfer olmadan önce...
Beşiktaş, ara transfer döneminde Sampdoria'dan Omar Colley'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlılarda çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen tecrübeli stoperle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. 30 yaşındaki savunmacının menajeri, Colley ile ilgili transfer itirafında bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023- 09:39
Başarılı stoperin menajeri flaş bir transfer itirafında bulundu.
İtalyan basınına konuşan menajer Federico Pastorello, "Colley'e Beşiktaş'a gitmeden önce Roma talip olmuştu. Ancak daha sonra Diego Llorente'yi transfer ettiler"