Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçlarına yönelik aldığı kararı UEFA'ya taşıyacak.
Beşiktaş'tan flaş karar! Yönetim UEFA'ya gidiyor
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yönetim kurulundan flaş bir hamle geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları o konuyla ilgili UEFA'ya gitme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor ve Gaziantep FK ile deprem felaketi öncesinde oynanan maçlara ilişkin aldığı karara tepki göstermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Süreç içerisinde son günlerde sıkça tartışılan Play-Off ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Play-Off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmamıştır. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı" demişti.