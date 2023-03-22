Beşiktaş'tan flaş karar! Yönetim UEFA'ya gidiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor ve Gaziantep FK ile deprem felaketi öncesinde oynanan maçlara ilişkin aldığı karara tepki göstermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.