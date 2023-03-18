Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de üç maçlık galibiyetin hasretinin ardından yeni takviyelerle birlikte, Ankaragücü'nü 2-1, Başakşehir'i 2-0 ile geçen Beşiktaş bugün sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'taki mücadeleden kayıpsız ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş ve öğrencileri, milli araya moralli girmeyi hedefliyor.



TAYYİP TALHA İLK 11'DE

Ligdeki 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Siyah- beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha bugün 11'deki yerini alacak.



BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar



İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Duhaney, Mahamadou, Veliu, Muammer, Rroca, Lokilo, Emir



BEŞİKTAŞ 29'A 4 ÜSTÜN

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 14 maçta ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi.



6 OYUNCUSU SINIRDA

İstanbulspor'da David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi sarı kart sınırında bulunan futbolcular olarak dikkat çekti. Bu arada Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için bugün görev alamayacak.



İSTANBULSPOR FORMDA

Ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puanla ayrılan İstanbulspor, puanını 24'e yükselterek 16. sıraya çıktı. Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Corendon Alanyaspor'u iç sahada 2-1 yenen İstanbulspor, son maçında Sivasspor'u sahasında 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.