Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Nathan Redmond, siyah beyazlıların idmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına hazırlanıyoruz."

"DERBİYE HAZIRLANIYORUZ"

"Takımdaki atmosferimiz çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımlarda ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derbiye de bu şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz."

AYRILIK AÇIKLAMASI!

"Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alarak, maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var."

DELE ALLI SÖZLERİ...

"Dele'yi uzun süredir tanıyorum. Oynasa da oynamasa da çok iyi bir futbolcu. Takımımıza katkı verebileceğine inanıyorum. Yapabileceklerini biliyorum. Hocamızın takım konusundaki tercihleri önemli."

"Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'a geldim. Buraya ilk geldiğimde yüzde 100 değildim. Üzerine koyarak devam ettim. Üst üste maçlar oynadıkça daha iyi duruma geldim. Bu da takıma katkı vermem de olumlu yansıdı."

"F.BAHÇE DERBİSİNİ BEKLİYORUM"

"İlk Fenerbahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak dediğim gibi asıl önemli olan katkı vermek."