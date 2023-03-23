Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rumen oyuncu, siyah beyazlılardaki geleceğine dair konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Burada olmak benim için büyük fırsat ve gurur kaynağı. Elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim."

"Ben her zaman sahaya odaklandım, transferler benim işim değildi. Başka kulüpler de istedi ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Burada olmaktan çok mutluyum."

"Beşiktaş'ta devam etmeyi tabii ki isterim. Burası büyük bir kulüp. Taraftarımızın önünde daha fazla oynamak, beni çok mutlu eder. Ancak bonservis rakamları, maalesef benim işim değil. Şu anda ben bu sezona odaklıyım. Transfer durumuna sezon sonunda bakacağız."

"İspanya'da, Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Türkiye farklı bir lig. Burada olmak güzel. Geleceğimi burada görüyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha Türkiye'de oynamak isterim."

"İlk 11 için acele etmiyorum, sabırlıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karar hocamızın. 3 dakika, 5 dakika ne kadar olursa olsun hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puanın alınmasına yardımcı olmak."

"Takım arkadaşlarım umarım milli takımlardan sağ salim döner. Fenerbahçe stadını biliyorum ama derbi farklı bir atmosfer olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarımız her maçta bizi çılgınca destekliyor, onlar için galip gelmek istiyoruz."