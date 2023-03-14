Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakat oyuncuların son durumunu basın mensuplarına aktaran deneyimli çalıştırıcı, Ghezzal'ın antrenmanlara başladığını ifade etti. Omar Colley ve Tayyip Talha'nın ise idmanda yer almayacağını belirtti. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız.

Ghezzal, bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha 1-2 gün antrenmana çıkmayabilir, durumunu değerlendireceğiz. Colley de hastalığı nedeniyle idmanda olmayacak.

Antep maçındaki VAR kayıtlarını açıklayanlar, ondan sonra başka maçları açıklamadılar. Karar verildi ama karar değiştirildi. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz.

Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz?

Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil.