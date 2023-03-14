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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! İşte Şenol Güneş'in kararı
Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna satın alma opsiyonu ile kiralık olarak katılan Arthur Masuaku, son maçlarda gösterdiği performans ile yükselişe geçti. Satın alma opsiyonu 25 maça çıkması halinde devreye girecek olan oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına devam eden yönetim, Arthur Masuaku konusunda fikrini değiştirdi.
Tecrübeli oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu etkili futbol sonrası, teknik heyet ve yönetim, oyuncunun zorunlu satın alma maddesinin kullanılması kararına vardı.