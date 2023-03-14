Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyah-beyazlıların önüne son olarak Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Abdoulaye Doucoure'nin ismi geldi...
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Abdoulaye Doucoure harekatı!
Beşiktaş'ta sezon sonu için transfer operasyonu şimdiden başladı. Yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Abdoulaye Doucoure için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Premier Lig ekibinin 1 senelik opsiyon hakkını kullanmayacağını ilettiği 30 yaşındaki orta saha Doucoure, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi.
Şenol Güneş'ten onay çıkarsa Malili yıldız, önümüzdeki sezondan itibaren bedelsiz olarak siyah-beyazlı formayı giyebilecek.