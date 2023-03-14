Asıl mevkii merkez orta saha olan tecrübeli oyuncu, on numara ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 335 resmi karşılaşmaya çıkan Abdoulaye Doucoure, bu periyotta 39 gol atarken, 37 de asist yaptı ve toplamda 76 gole direkt olarak katkı sağladı.