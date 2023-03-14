Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yıldız isme sert sözler! "Ne olduğu belli değil"
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bu mücadele sonrası siyah-beyazlıların yıldız ismiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 09:47
Demir, siyah-beyazlıların sezon başında kiraladığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...
"Rahmetli Vedat ağabeyin (Okyar) deyimiyle "Ben Masuaku, et mi, balık mı, tavuk mu?" anlayamadım.