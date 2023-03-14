Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sürpriz transfer teklifi! Cenk Tosun ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta bu sezon başarılı bir grafik çizen Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde sürpriz bir teklif aldı. 31 yaşındaki oyuncuya MLS ekiplerinden Chicago Fire teklif sunarken, milli yıldızın kafasının karıştığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi.
Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle geriye doğru gittiği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi.