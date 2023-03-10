Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti. Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunda değişime giden siyah-beyazlılar, yeni sezonun takımını oluşturmak için şimdiden mesaiye başladı.
TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! Beşiktaş'ta tam 10 ayrılık
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşanacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş tam 10 futbolcunun üzerini çizdi. Tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı toplantıda takımda istemediği oyuncuları açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti. Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunda değişime giden siyah-beyazlılar, yeni sezonun takımını oluşturmak için şimdiden mesaiye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, şu andaki kadro içerisinde yer alan 10 ismin mevcut performanslarında değişim olmadığı takdirde gelecek sezon kadrosunda kendilerini düşünmüyor.
LİSTEYİ YÖNETİME BİLDİRDİ
Bu oyuncular arasında, N'Koudou, Welinton, Rosier, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku yer alıyor. Teknik patron Güneş'in, yönetim ile ara transfer dönemi tamamlandıktan sonra yaptığı görüşmede, önümüzdeki sezon birlikte olmak istemediği oyuncuları bildirdi.