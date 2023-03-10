Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları da hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte geri plana düşen kaleci Ersin Destanoğlu için de yol haritası belli oldu.
Beşiktaş'ta o isim ile yollar ayrılıyor! Bonservis...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile yedek kulübesine çekilen Ersin Destanoğlu'nun geleceği belli oldu. Şenol Güneş'in şans vermediği oyuncu ile yollar ayrılacak. Yönetim, file bekçisinden bonservis bekliyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER
Yöneticiler, önümüzdeki haftalarda genç kalecinin menajeriyle Ümraniye'de geleceğe dair kritik bir görüşme yapacak.
Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle yapacağı görüşmede genç kaleciyle ilgili kararını bildirecek. Kartal, 2026'ya kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satmayı düşünüyor.