Siyah-beyazlıların takım kaptanlığına kadar yükselen, ancak ara transfer döneminde yönetimden izin isteyerek ayrılan Josef de Souza'nın boşluğu Kolombiyalı yıldızla doldurulacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jefferson Lerma hamlesi!
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza'nın boşluğunu doldurmak için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılar transfer gündemine İngiltere'de Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma'yı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre teknik heyet, yönetimden ilk olarak bu mevkiye bir takviye isterken; yetkililer de arayışlarına hız verdi.
Brezilyalı yıldız Josef de Souza'dan gidişinden sonra oluşan 6 numara eksikliğini gidermek isteyen siyah-beyazlılar, bu takviyeyi bonservis bedeli ödemeden yapmak istiyor.