Çok tuhaf bir maç izledik. İlk yarı Beşiktaş'ın 4-0 yapabilecekken, ikinci devrede 6-7 net pozisyonunu cömertçe harcaması ama son 5-10 dakikada ağır bir baskı yemesi anlaşılır gibi değil… Hele hele bitime az bir süre kala Mert'in uçup köşeden kurtardığı top gol olsa Beşiktaş tarihi farkla kazanacağı maçı berabere bitirecekti.
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Ankaragücü maçı sözleri!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken maç eleştirisi geldi. İşte Çakar'ın yazısı... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş ilk yarı çok iyi oynadı. Salih'le de golü buldu. Üstelik Cenk'in kaçırdığı net 3 pozisyon daha var. Aslında Cenk mi kaçırdı yoksa kaleci Gökhan'ın üzerine mi vurdu burası tartışılır. İkinci yarı aynı Cenk'in hatasıyla Ankaragücü'nün beraberlik golü geldi. Geriye doğru yaptığı kafa pası kısa düştü, Mert de gereksiz açıldı ve konuk ekip golü buldu.
Belki de maçın kırılma anı Aboubakar'ın attığı gol oldu. Beraberlikten bir dakika sonra Aboubakar'ın şahsi gayreti, kalitesi ve vuruş tekniği Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. İşte bu dakikadan sonra maç tuhaf bir hal aldı. Beşiktaş'ın özellikle kendi sol tarafından getirdiği her top mutlak gol pozisyonuyken ya son vuruşlar kötü ya da daha da önemlisi son paslar berbattı.