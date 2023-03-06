COLLEY, ONUR! – TURGAY DEMİR

Beşiktaş, güle-oynaya kazanacağı maçta bir çuval pozisyonu harcayınca tek farkla yetindi. Takım baskı kurmuş ama ön tarafta iyi kullanamıyor ve elinde Maxim gibi bir oyuncu var. Böyle bir oyuncu son beş dakikaya kadar ne diye kenarda bekler? İnanılır gibi değil. Gerçekten...