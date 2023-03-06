Beşiktaş'ta yeni transfer performansıyla mest etti. Fanatik'in derlediği habere göre işte yıldız isimlerin Ankaragücü maçı performansları...
Beşiktaş'ta yeni transferler fark yarattı!
Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti. Siyah-beyazlılarda yeni transferler mücadelede fark yarattı. İşte Beşiktaş - Ankaragücü maçının performans değerlendirmeleri... BJK SPOR HABERLERİ
YILDIZINI PARLATTI
Geçen hafta Antalyaspor'la oynanan erteleme maçında prosedür gereği forma giyemeyen yeni transferler, dün sahne aldı. Vincent Aboubakar, Kara Kartal'a galibiyeti getiren ikinci golü kaydetti. Beşiktaş'taki üçüncü sezonunda ilk golünü dün akşam Ankaragücü karşısında atan Aboubakar, yıldızını parlatmayı başardı.
ONUR BULUT FORMAYI KAPTI
Kara Kartal'ın Kayserispor'dan kadrosuna kazandırdığı A Milli sağ bek Onur Bulut da Valentin Rosier'den dün itibarıyla formayı kaptı. 90 dakika sahada kalan Onur, hem savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekti hem de hücum hattına katkısıyla alkış topladı. Onur'un rakip ceza alanına servislerini, Siyah-Beyazlı hücumcular değerlendirmekte zorlandı.