Beşiktaş'ta yeni transferler fark yarattı!

MAXIM 84'TE GİRDİ

Kartal'ın Konyaspor'dan renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic, Ankaragücü karşısında orta alanda görevini iyi bir şekilde yapmayı başardı. Oyunu iki yönlü şekilde iyi şekilde yöneten Amir, teknik ekibin beğenisini kazandı. Gaziantep'ten kiralanan Alexandru Maxim de 84'te oyuna girip Beşiktaş formasıyla açılışı yaptı. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakikalık süreçte gelecek maçlar için umut verdi.