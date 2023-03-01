Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Birlik beraberlik mesajı veren tecrübeli teknik adam, birçok konuya değindi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Ayakta kalmak, birlikte olmak, huzurlu olmak kolay bir şey değil. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Bunu aşacağız, inşallah baharla birlikte güzel günler gelir. Deprem çok büyük bir felaketti. Çok sayıda insanımızı kaybettik.

Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, 'Onlar Beşiktaşlı değildir' diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.

Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin. Herkesi yok edersek, yardım edecek kimse bulamayız.

Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Alıyoruz ve geri veriyoruz. Yaşamaya, düşünmeye ve sevmeye zaman ayırmalıyız. Allah, kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.

"TEDİRGİNİM, RAHATSIZIM"

Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım."

Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.

"BEKLENENLER ALINAMADI"

Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romain Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı.

GÜNEŞ'TEN GHEZZAL SÖZLERİ!

Rachid Ghezzal'ın hafif bir sakatlığı olmadı. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz.

Bazen bahçeye diktiğin bir bitki çok şey de verebilir, hiçbir şey de vermeyebilir. Takımı yürekten seven, eleştirisini yapan ama aynı zamanda sahiplenen, entelektüel seviyesi yüksek bir taraftarımız var. Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok.

"N'KOUDOU SONUÇ ALAMADI"

Elimizde 26 oyuncu, 2 tane de genç. Onlar da iyi geliyorlar. Semih'i koydum, iyi oynadı. Berkay da gelişiyor. Başlangıçta olumsuzdu ama şu an iyi. Kevin N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz."

"ACELE EDECEK BAŞKA ALANLAR VAR"

Takımların düşürülmesi, yabancı kuralı, oynanmış maçların kabul edilmesi gibi konularda acele etmeye gerek yok. Acele edecek başka alanlar var. Mesele deprem anında acele etmelisiniz.

"KRONİK SAKATLIĞI VAR"

Masuaku'nun dizinde kronik bir sakatlığı var. Yükleme yapınca zorlanıyor. Son dönemde performansı yükseldi. Hala soru işaretleri tarafları var tabii ki. Elimizdeki en ideal sol bek Masuaku. Kalan sürede ne kadar oynatabiliriz bakacağız. Kulübün menfaati önemli. Sol bekte dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu Masuaku ile devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız. Sözleşmesinde maç sayısı var, çok ihtiyaç kalırsa oynatırız.

"COLLEY'İ TERCİH ETTİK"

Saiss, lider ve klas bir oyuncu ama milli takımdan sonra sakatlık sorunları oldu. Ben, kendi oyuncuma 'Sakatken sahaya çıkma' diyorum. Son gün gitmek istedi ama geç kalındı. Gidebilirdi yani. Transferde de Colley'i tercih ettik. Onur iyi bir oyuncu. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Rosier ile yarışmaya girecek. Türk olduğu için de avantajlı. Oyuncularımın hepsine söyledim; isteyen gidebilir ama kalanların hepsi burayı sahiplenecek. Sahiplenmeden olmaz. Başka çıkış yolumuz yok.

"GHEZZAL ÇOK ÖNEMLİ"

Ghezzal, karakter olarak da bizim takımımız için çok önemli. Isınmada sakatlanınca diğer oyuncuların moral olarak ne kadar düştüğünü hissettim. Belli ki ondan çok şey bekleniyor. Önemli bir oyuncu.

"VERİM ALAMADIĞIM İÇİN RAHATSIZIM"

Dele Alli çalışıyor, koşu temposu olarak çok iyi. Ama top kullanma ve şut ama konusunda sıkıntısı var. Öyle bir oyuncudan verim alamadığım için rahatsızım. Verim alamadığım her oyuncu için kendimi sorumlu hissediyorum.