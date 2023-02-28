Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaşlı yıldız Juventus'a teklif edildi! Transferde sürpriz açıklama
Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isimle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Beşiktaş forması giyen o isim, İtalyan devi Juventus'a teklif edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spro ahberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.02.2023- 09:22
Siyah beyazlıların yıldız stoperi, Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çekmişti. Kupa sonrası birçok takımın Saiss'e ilgili gösterdiği biliniyordu.