Beşiktaş'ta istenen performansı gösteremeyen N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou veda ediyor! Yeni adresi...
4 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Kevin N'Koudou için yolun sonu geldi. Siyah beyazlıların kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncu vedaya hazırlanıyor. Kamerunlu futbolcunun transferi için ise önünde iki seçenek var. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.02.2023- 11:49
Siyah beyazlılarda yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.