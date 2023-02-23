Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sol bek arayışları sürüyor.
Beşiktaş'a Arjantin'den sol bek: Agustin Sandez! Transferi resmen açıkladılar
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde sol bek arayışı sürüyor. Siyah beyazlıların listesinde birçok futbolcu bulunurken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kartal, Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors'ta boy gösteren Agustin Sandez'i gündemine aldı. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023- 11:03
Siyah beyazlılarda Arthur Masuaku'nun sözleşme sorunu nedeniyle belirsizlik yaşanırken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
Arjantin basınında yer alan habere göre Kartal, Boca Juniors forması giyen Agustin Sandez'i yakından takip ediyor.