Bir süre önce menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Marcelo'nun kararı belli oldu.
Marcelo yarışı kızıştı! Beşiktaş'a transferde rakip çıktı
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Brezilyalı sol bek Marcelo'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun transferi için bir takım daha devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 09:01
Fotomaç'ın Marca'dan derlediği habere göre, Marcelo'yu, Meksikalı Chicharito, Brezilyalı Douglas ve Uruguaylı Caceres'in oynadığı Los Angeles Galaxy takımı istiyor.
Ancak İspanyol basınının iddiasına göre Brezilyalı yıldız, Avrupa topraklarında yaşamaya devam etmeyi planladığı için bu sözleşme teklifini düşünmüyor.