TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın B planı hazır! Romain Saiss ayrılırsa Fabian Balbuena

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna katabilir. Siyah-beyazlı ekipte Romain Saiss'in ayrılması söz konusu. Faslı stoper Kartal ile yollarını ayırırsa, Beşiktaş'ın B planı devreye girecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 19:19