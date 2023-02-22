Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın B planı hazır! Romain Saiss ayrılırsa Fabian Balbuena
Devre arası transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna katabilir. Siyah-beyazlı ekipte Romain Saiss'in ayrılması söz konusu. Faslı stoper Kartal ile yollarını ayırırsa, Beşiktaş'ın B planı devreye girecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.02.2023- 19:19
5 Mart'a ertelenen transfer dönemi sonrası siyah beyazlılar, savunma hattına takviye yapmak istiyor.
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin haberine göre Romain Saiss'in ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş, Corinthians forması giyen Fabian Balbuena'yı gündemine aldı.