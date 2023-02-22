Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik sol bek mevkisine verilmiş durumda... Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos'un sol beki Felipe Jonatan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan sol bek hamlesi! Arthur Masuaku'nun yerine gelecek
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Kiralık gelen Arthur Masuaku'nun yerine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.02.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre; Santos'un pazarlığa açığız mesajı üzerine harekete geçen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.
Brezilya basını Jonatan için Cruzeiro'nun da masada olduğunu belirtirken, Santos Başkanı Andres Rueda'nın Felipe Jonatan için 24 milyon real'den (yaklaşık 4,5 milyon Euro) başlayan bir anlaşma aradığını iddia etti.