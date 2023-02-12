Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürdürüyor. Kadrosunu Abuobakar, Amir Hadziahmetoviç, Onur Bulut ve Omar Colley'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar; TFF'nin önceki gün açıkladığı "Ligden çekilen takımların yabancı oyuncuları için +1 kuralı uygulanacak" kararının ardından harekete geçti. Hatayspor gibi Süper Lig'den çekilen G.Antep yönetimi de sözleşmesi devam eden oyuncularını sezon sonuna kadar başka takımlara kiralık olarak gidebilmelerine imkan sağlama kararı aldı.