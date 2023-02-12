Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürdürüyor. Kadrosunu Abuobakar, Amir Hadziahmetoviç, Onur Bulut ve Omar Colley'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar; TFF'nin önceki gün açıkladığı "Ligden çekilen takımların yabancı oyuncuları için +1 kuralı uygulanacak" kararının ardından harekete geçti. Hatayspor gibi Süper Lig'den çekilen G.Antep yönetimi de sözleşmesi devam eden oyuncularını sezon sonuna kadar başka takımlara kiralık olarak gidebilmelerine imkan sağlama kararı aldı.
Beşiktaş'tan transferde Figueiredo atağı!
Devre arasında kadrosunu Aboubakar, Onur Bulut ve son olarak Omar Colley ile güçlendiren Beşiktaş, transfer döneminin uzatılmasıyla beraber Gaziantep FK'dan Figueiredo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
YARIM SEZONLUK
Bunun üzerine takımın önemli oyuncularından 26 yaşındaki santrfor Joao Figueiredo'nun Beşiktaş'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, Gaziantep'e oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesine karşılık bir sezonluk tüm alacaklarını karşılama sözü verdiği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; G.Antep kulübü ve oyuncu bu teklifi kabul ederse Joao Figueiredo sadece sezon sonuna kadar Beşiktaş formasını giyecek ve ardından önümüzdeki sezon yeniden Gaziantep'e geri dönecek.