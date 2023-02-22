2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin euro kazanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı yıldıza Rusya'dan 2 talip!
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, teknik direktör Şenol Güneş'in olumsuz rapor verdiği o isim için Rusya'dan 2 takım devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a 10 milyon 900 bin euroya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Ancak transfer görüşmeleri şu an için donma aşamasına geldi.