RUSYA'DAN İKİ TAKIM N'KOUDOU'NUN PEŞİNDE

Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Rusya Ligi'nde transfer sezonu yarın sona eriyor. Bu yüzden N'Koudou ile ilgili bugün önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.