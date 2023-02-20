Fotomaç'ın haberine göre; kısa süre önce GQ Türkiye ile röportaj yapmak için İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane sol bekin siyahbeyazlı yöneticilerle görüştüğü iddia edilmişti. Son olarak forma giydiği Olympiakos'la da Marcelo'nun sözleşmesini feshedilmesi sonrası Beşiktaş'a transfer iddiaları için "acaba" denilmesine neden oldu.