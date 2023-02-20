Arthur Masuaku'nun yerine sol bek arayan Beşiktaş'ın önüne sürpriz bir isim geldi…
Beşiktaş'a sol bek transferinde sürpriz öneri: Marcelo!
Beşiktaş transfer haberi: Arthur Masuaku'nun yerine sol bek arayan Beşiktaş'ta, Olympiakos'la yollarını ayıran Marcelo ismi gündeme geldi. Brezilyalı yıldızın, siyah-beyazlılarla yarım sezon oynadıktan sonra futbola veda edeceği belirtildi. İşte detaylar...
Bu sürpriz aday şu an boşta olan Marcelo olurken, oyuncu önerisi de yine menajerler tarafından yapıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; kısa süre önce GQ Türkiye ile röportaj yapmak için İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane sol bekin siyahbeyazlı yöneticilerle görüştüğü iddia edilmişti. Son olarak forma giydiği Olympiakos'la da Marcelo'nun sözleşmesini feshedilmesi sonrası Beşiktaş'a transfer iddiaları için "acaba" denilmesine neden oldu.