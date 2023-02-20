Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte kördüğüme dönen Onur Bulut transferinin gerçekleri!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlıların 1 milyon Euro'yu Kayserispor'un hesabına yatırıp Onur Bulut'u kadrosuna dahil etmesinin ardından İç Anadolu ekibi, bu parayı Beşiktaş'ın hesabına geri yatırdı. Kayseri ekibi, bu transferi UÇK'ya taşıdı. Peki Onur Bulut'un transfer sürecine dair neler yaşandı? İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara Sabah ulaştı. İşte yaşananlar…
Kayserispor, Onur ile sözleşme yenilemek isterken oyuncu bunu kabul etmedi. F.Bahçe ise Thiam'dan kalan 1.6 milyon Euro alacağını bırakarak, artı 1.3 milyon Euro bonservisle Kayseri'yi ikna etti.