Onur'un mukavelesini Kayserispor A.Ş. adına yönetici Nurettin Açıkalın imzaladı. O sırada odada Kayserisporlu diğer idareciler ile başkan Ali Çamlı da yer alıyordu. Onur, sarı-kırmızılıların ısrarı sonrası F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki ile görüştü ancak anlaşma çıkmadı. Sonra Beşiktaş, Kayseri'ye 1 milyon Euro gönderdi. Ancak Kayseri cephesi transferin haksız gerçekleştiğini belirtip konuyu UÇK'ya taşıdı. Onur'un da imza attığı gün odada bulunan herkesle ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.