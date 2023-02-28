Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yaplıan ısınmada tekrar sakatlık geçiren Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bir paylaşım yaptı. | Beşiktaş haberler

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi yaplıan ısınmada tekrar sakatlık geçiren Rachid Ghezzal, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cezayirli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.