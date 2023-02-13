Beşiktaş'ta gündem sol bek…
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal Arthur Masuaku'ya veda ediyor! 3 isimden biri gelirse...
Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol beke takviye yapmak istiyor. 3 isimle görüşen siyah-beyazlı ekip, transferin olumlu sonuçlanması halinde Arthur Masuaku ile yolları ayıracak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre Sao Paulo'dan Wellington, Cremonese'den Valeri ve Union'dan Esquivel için görüşmeler devam ediyor…
Bu üç oyuncudan herhangi birisinin transferinin tamamlanması durumunda Masuaku'ya yol verilecek.