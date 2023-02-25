Beşiktaş'ta sol bek adayları a rasında yer alan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Lucas Esquivel'e yapılan teklif kabul edilmedi.
TRANSFER HABERİ: İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta bir süredir sol bek arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündemdeki isim olan Lucas Esquivel'in menajeri transfere dair konuştu. Beşiktaş teklif yaptı mı? Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? İşte tüm detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta sol bek adayları a rasında yer alan isimlerden biri olan 21 yaşındaki Lucas Esquivel'e yapılan teklif kabul edilmedi.
Fotomaç'ın haberine göre Arjantin ekibi Club Atletico Union'da forma giyen Esquivel'in menajeri, El Litoral'a yaptığı açıklamada "Beşiktaş 2.5 milyon dolarlık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp.
Ancak Lucas'ın kulübü bu teklifler sıcak bakmadı ve reddetti" ifadelerini kullandı.