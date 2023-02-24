EN BÜYÜK KOZ GHEZZAL



Sakatlığın tüm etkilerini atlatan ve adeta Beşiktaş için yeni bir transfer olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta Güneş'in en büyük kozu olarak görev alacak. Sol kanada Cenk Tosun'u yazan deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Muleka'yı düşünüyor.

Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.