Beşiktaş'ın pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında kurallar gereği iki takımın da yeni transferleri görev yapamayacak.
Şenol Güneş kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar, erteleme maçında 26 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, flaş bir karara imza attı. İşte tecrübeli çalıştırıcının Antalyaspor maçında düşündüğü ilk 11... (BJK spor haberi)
KAFASINDAKİ 11'İ BÜYÜK ÖLÇÜDE BELİRLEDİ
Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Colley'in yanı sıra cezalı Masuaku'nun oynamayacağı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki 11'i büyük ölçüde belirledi. Kalede Mert Günok ile başlayacak Güneş, sağ bekte Rosier'e, stoper ikilisinde Tayyip Talha ve Saiss ikilisine görev verecek.
SOL BEKTE GÖREV TAYFUR'UN
Sabah'ın haberine göre; Masuaku'nun yokluğunda ise sol bekte Tayfur Bingöl'ün 11'de yer alması bekleniyor. Orta sahada sakatlıktan dönen Salih Uçan ve Gedson Fernandes, önlerinde de Redmond oynayacak.