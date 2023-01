Beşiktaş'ta dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. İki gol atan Cenk'in Aboubakar'la uyumu müthişti. Masuaku, Muleka ve Tayfur'un her topu ayaklarına aldıklarında hücum zenginliği yaşatmaları tam bir futbol lezzetiydi. Fernandes bu takımın yeni Atom Karınca'sı... Rıza Çalımbay'dan sonra onun gibisi gelmedi. Rakibin üç önemli pozisyonunda kalesinde devleşen Mert Günok'a da 'maşallah' diyelim. Sonradan giren Necip'in hırsı ve takım arkadaşlarını ateşleyişini ayakta alkışlıyorum. Eksiklere rağmen takım oyunun tüm yönleriyle sahaya sunan Beşiktaş, futbol olarak da sevenlerine tatmin ediyor. Dün tribünleri tıklım tıklım dolduran muhteşem taraftarın şovunu anlatmaya kelimeler yetmez. Bu takıma ve dünyanın 1 numaralı taraftarına şapkamı çıkarıyorum. Şunu gördük ki bu sezon kazanılacak daha çok maç ve sezon sonunda şampiyonluk var. Yeter ki bu tempo, bu istek ve destek sürsün.