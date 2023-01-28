SİNAN VARDAR - AŞK OLSUN ŞENOL HOCA!
Beşiktaş, Alanyaspor engelini rahat aşarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Eksikleri olmasına rağmen rakibi karşısında 90 dakika üstün bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar dün tam anlamıyla futbol resitali sundu. Bu Şenol hocadan korkulur! Türk futboluna yıllarca hizmet etti, şımdi sıra İngiliz futbolunda herhalde! Aşk olsun sana Şenol hoca! Ahı gitmiş ve vahı kalmış İngiltere'de ümit kesilen, Dele Alli'yi yeniden futbolla tanıştırdın ve barıştırdın. Çok kısa zamanda İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa, Güneş'e de 'sir' lakabı verirse hiç şaşırmam!