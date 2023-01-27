Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Hatalar da vardı, güzel şeyler de vardı. Pozisyonlar verdik. Pozisyonlarımız var. Hatalarımızla, doğrularımızla hak ettiğimiz bir maçtı. Beşiktaş taraftarının muhteşem desteğine teşekkür ediyorum. Bugün bitti. Şimdi Fatih Karagümrük maçı."

"Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik."

"Salih Uçan kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız."