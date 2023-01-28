Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş ve Galatasaray'a Alexis Tibidi'den kötü haber!
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da, ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli kulübün transferde karşıya karşıya geldiği Alexis Tibidi'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.
Aslan zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.