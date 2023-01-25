DÜNYA KUPASI'NDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Macar ekibiyle çıktığı 24 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Laidouni, Tunus Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemişti.