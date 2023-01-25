Orta saha mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Beşiktaş Aissa Laidouni'yi transfer etmek istiyor!
Beşiktaş, Ferencvaros forması giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekip Tunuslu oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023- 14:08
Siyah-beyazlılar, Ferencvaros forması giyen Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni'nin peşine düştü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Beşiktaş yönetimi, Aissa Laidouni'nin transferi için Macar ekibiyle görüşmelere başladı.