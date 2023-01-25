Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah beyazlılar, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın (26 Ocak) saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.