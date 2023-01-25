Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'ta Kaan Ayhan transferi çok yakın
Şenol Güneş yönetiminde çıkışa geçerek zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Kaan Ayhan ismi gündeme gelirken, İtalyan basını transferin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 12:07
Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, savunma hattına Kaan Ayhan takviyesini yapmak istiyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar bu transferi bitirmeye çok yakın.