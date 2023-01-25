Kaan Ayhan, bu sezon İtalya Serie A'da 10 maça çıktı. İtalya Kupası'nda da 1 maça çıkıp 1 kez gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu stoper, sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor. 1,85'lik savunmacı 51 kez de A Milli Takımımız'ın formasını terletti