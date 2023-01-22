Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların mücadele öncesindeki muhtemel 11'i merak ediliyor. İşte Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi son detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçında 3 galibiyet alan siyah-beyazlılar, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Zirveden uzaklaşmak istemeyen Kara Kartallar, bu sebeple Kayseri'den mutlaka galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ghezzal ile Josef de Souza kadroda yok. Son maçta sakatlık geçiren Cenk ile Gedson Fernandes'in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

Beşiktaş ile Kayserispor ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 43 maçın 25'ini Beşiktaş kazanırken, 10'undan Kayseri galip ayrıldı, 8 maç berabere bitti. Beşiktaş, ligde Kayseri ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Redmond, Cenk, Masuaku, Gedson ve Saiss bugün de kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ali Karimi, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Saiss, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka