Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ali Karimi, Mensah, Mane, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Saiss, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.

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