Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor. Ev sahibi ekip ise çıkış yakalama peşinde... Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Kayserispor 11 karşılaşmada gülen taraf oldu. Ligde oynanan 8 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 43 gol gördü. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki son maç sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynandı ve bu mücadeleyi Beşiktaş, taraftarı önünde 1-0 kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak. Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor'u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor'u ise 2-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından da galibiyet ile dönerek ligde bu sezon ilk defa üst üste 4 galibiyet alarak seriye devam etmek istiyor.

METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Kayseri Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Zorbay Küçük olacak.