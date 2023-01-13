BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün siyah-beyazlı takımla imzalayacağı sözleşmenin süresi de belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 18:04