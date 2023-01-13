Sezon başında Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar ile anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Al-Nassr'da forma giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Kamerunlu golcünün siyah-beyazlı takımla imzalayacağı sözleşmenin süresi de belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 18:04
2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Beşiktaş, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar'ın yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.
KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Vincent Aboubakar'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.