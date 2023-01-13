Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaşlı Muleka’ya transfer kancası! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'ya talip çıktı. Arap basınında yer alan habere göre Al-Ahly, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 18:43
Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda bir diğer forvet oyuncusu Muleka'ya da talip çıktı.