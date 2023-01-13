Beşiktaş'ta Manchester United ile anlaşan Wout Weghorst'un dünya devine transfer olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah beyazlılar pazartesi günü bir açıklama yayınlayarak Hollandalı oyuncu ile ilgili olarak tüm inisiyatifin kendilerinden olduğunu kamuoyuna duyururken Weghorst dün başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek İngiltere'ye gitmesi için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst gerçeği! Ahmet Nur Çebi...
Beşiktaş ile yollarını ayıran Wout Weghorst konusundaki flaş gelişmeler ortaya çıktı. Hollandalı futbolcu ile Ahmet Nur Çebi arasında yaşanan diyalog oldukça duygusal oldu. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Önceliğim kesinlikle para değil
Hürriyet'in haberine göre oldukça duygusal bir atmosferde gerçekleşen hatta konuşması sırasında zaman zaman gözleri de dolan Wout Weghorst'un Çebi ve yöneticilere "Ben para için kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beşiktaş'tan ve taraftarlarından memnunum. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledim. Ve şimdi de hayatımın şansı ile karşı karşıyayım. Hayal ettiğim kulüp olan Manchester United'da forvet olarak oynayacağım. Lütfen beni bırakın, ayrılmama izin verin" sözleriyle transferine onay verilmesine talep ettiği öğrenildi.
Teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı
Siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile görüşerek kulübün menfaatleri doğrultusunda karar alacaklarını ve göndermemeleri halinde bu oyuncudan verim almanın zor olacağının altını çizdi. Yönetim kurulu kararı ile 5 milyon Euro serbest kalma maddesi 2 milyon 850 bin Euro'ya indi ve oyuncuya başarılar dilendi. Beşiktaş ayrıca Weghorst'a ödeyeceği 550 bin Euro'dan da kurtuldu. Daha sonra teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla bir araya gelen Wout Weghorst takımla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.