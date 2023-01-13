Önceliğim kesinlikle para değil

Hürriyet'in haberine göre oldukça duygusal bir atmosferde gerçekleşen hatta konuşması sırasında zaman zaman gözleri de dolan Wout Weghorst'un Çebi ve yöneticilere "Ben para için kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beşiktaş'tan ve taraftarlarından memnunum. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledim. Ve şimdi de hayatımın şansı ile karşı karşıyayım. Hayal ettiğim kulüp olan Manchester United'da forvet olarak oynayacağım. Lütfen beni bırakın, ayrılmama izin verin" sözleriyle transferine onay verilmesine talep ettiği öğrenildi.